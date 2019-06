Nigeria: polizia, arrestati 920 sospetti nell'ultimo mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza all'interno delle frontiere nigeriane è aggravato da ripetuti attacchi di gruppi armati, in particolare nella parte nordorientale del paese. Fonti della sicurezza citate dai media locali riferiscono oggi che almeno 30 persone sono morte in un triplice attentato suicida avvenuto ieri sera nello stato del Borno, nel nord-est del paese. Tre attentatori suicidi si sono fatti esplodere in un locale della città di Konduga, a 38 chilometri dal capoluogo Maiduguri, dove un gruppo di persone stava assistendo ad una partita di calcio in tv. Secondo quanto riferito dall'Agenzia di gestione delle emergenze (Sema), l’attacco ha provocato il ferimento di oltre 40 persone. L’attacco non è stato ancora rivendicato, tuttavia porta l'impronta di Boko Haram la cui offensiva è iniziata in Nigeria nel 2009 e da allora si è allargata anche ai paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo n Nigeria hanno provocato oltre 27 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (Res)