Scala: Fontana, nuovo sovrintendente? Credo che domani cda esprimerà la sua volontà in modo chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della conferenza stampa del dopo giunta a Palazzo Lombardia, il governatore della lombardia, Attilio Fontana in merito alla riunione del cda della Fondazione del Teatro alla Scala per la nomina del nuovo sovrintendente, ha dichiarato: “Ho parlato con tutti, credo che domani il cda esprimerà la sua volontà in maniera chiara”.(Rem)