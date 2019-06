Cultura: il programma dell’edizione de "Le conversazioni" tra Roma, Napoli e Capri

- La quattordicesima edizione de “Le conversazioni”, il festival di letteratura internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, arriverà in Italia con l'apertura degli incontri a Roma, proseguendo con il debutto a Napoli e con il consueto appuntamento a Capri. "Pregiudizio" è il tema 2019, su cui gli ospiti sono invitati a conversare e a confrontarsi, intervistati da Antonio Monda. Domani e mercoledì a Roma, presso il nuovo spazio di Palazzo Merulana saranno due gli incontri con personalità italiane del mondo dell'arte, del teatro e della letteratura: domani alle 19 Susanna Tamaro e Annalena Benini, e mercoledì alle 19 Francesco Vezzoli in conversazione con Piera Degli Esposti. Sarà il grande scrittore Salman Rushdie ad inaugurare venerdì alle 19 il debutto de “Le conversazioni” a Napoli al Madre - Museo d'arte contemporanea Donnaregina della Regione Campania, e la nuova partnership con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. L'autore, intervistato da Antonio Monda, converserà sul tema 2019 del festival "pregiudizio", e attraverso film, libri, luoghi, personaggi storici e musiche da lui scelti si racconterà al pubblico. Il festival proseguirà a Capri nei due week end del 28, 29, 30 giugno e 5, 6 e 7 luglio. (segue) (Ren)