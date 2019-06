Cultura: il programma dell’edizione de "Le conversazioni" tra Roma, Napoli e Capri (2)

- Appuntamento, anche quest'anno, al tramonto nella suggestiva cornice di Piazzetta Tragara, alle 19, con gli ospiti: Marisa Silver, Ta-Nehisi Coates, Amitav Ghosh, Andrew Sean Greer, Leslie Jamison e Howard Jacobson che si alterneranno nelle conversazioni con Antonio Monda e nei reading su "pregiudizio", fil rouge di questa 14esima edizione. In occasione degli appuntamenti di Capri, sarà pubblicata e distribuita al pubblico l'antologia dei testi inediti degli scrittori sul tema di quest'anno “pregiudizio” che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento. Le Conversazioni 2019 è prodotto da Dazzle communication, Spigoli e Cpw conversations, con il patrocinio del Mibact ed il sostegno di Persol in qualità di main sponsor. Il festival è affiancato da Intesa Sanpaolo, Terna, Generali e Enel in qualità di official sponsor e con Capri palace partner della quattordicesima edizione. A Napoli le Conversazioni sono in partnership con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. Gli incontri delle Conversazioni sono presentati in collaborazione con The Morgan library & museum, New York historical society, Casa italiana Zerilli-Marimò/Nyu, Palazzo Merulana e città di Capri. (Ren)