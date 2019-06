Fisco: Lega, Comune Milano applichi pace fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comuni e Regioni italiane hanno tempo fino al primo luglio per applicare la pace fiscale, come previsto dal decreto Crescita, dando così la possibilità ai cittadini di saldare le sanzioni emesse dagli enti locali, come ingiunzioni di pagamento per multe, Imu, Tasi o Tari non pagate. La Lega vorrebbe che sia Regione Lombardia che il Comune di Milano aderissero a questa possibilità: a Palazzo Pirelli - hanno fatto sapere i consiglieri del Carroccio in conferenza stampa - verrà presto votata dalla maggioranza una mozione sul tema, a Palazzo Marino sarà depositata nelle prossime sedute. "Dal nostro punto di vista come Lega abbiamo fatto tutto il possibile per dare l'opportunità ai cittadini di pagare la multa o le sanzioni e contemporaneamente abbiamo dato agli enti pubblici la possibilità di riavere ciò che il cittadino gli deve. Chiediamo che questa importante iniziativa venga votata e applicata dal Comune di Milano nel più breve tempo possibile", ha detto il capogruppo della Lega, Alessandro Morelli. (segue) (Rem)