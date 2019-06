Fisco: Lega, Comune Milano applichi pace fiscale (2)

- La mozione della Lega verrà depositata anche nei Consigli municipali del capoluogo lombardo. Presenti alla conferenza stampa della Lega i due capogruppo del Carroccio nel Municipio 1 e nel Municipio 5, Simone Di Gennaro e Flavio Verri, che hanno illustrato i dettagli del provvedimento. "La cosa importante che noi vogliamo far notare - ha detto Di Gennaro - è che non si tratta di un condono, perché il cittadino che aderisce deve pagare il 100 per cento della sanzione più gli interessi. Lo sconto riguarda solo le sanzioni, che tipicamente sono tra il 30 e il 50 per cento". Si può aderire alla pace fiscale per le ingiunzioni di pagamento arrivate tra il 2010 e il 2017. "Significa - ha proseguito il capogruppo leghista in Municipio 1 - che sono passati due anni (dicembre 2017, ndr) senza che il Comune abbia portato a casa qualcosa. Sono quindi debiti di dubbia esigibilità. Per altro le procedure esecutive costano e si è dimostrato che sono inefficaci". (Rem)