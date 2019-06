Sanità Lazio: Simeone (FI), censimento su precari e più concorsi per assunzioni a tempo indeterminato

- "Ritengo quanto mai necessario procedere ad una ricognizione del personale precario di tutte le Asl del Lazio. Per questo chiederò alle aziende sanitarie una ricognitiva sui numeri reali dei collaboratori professionali sanitari non ancora stabilizzati. Condivido inoltre l'opportunità che si superi, per ciò che concerne i servizi infermieristici e sanitari, la cosiddetta esternalizzazione, attraverso la prosecuzione e l'incremento dei concorsi pubblici nelle aziende sanitarie per l'assunzione a tempo indeterminato delle figure necessarie all'assistenza e la cura delle persone. In tal senso è fondamentale uniformare i comportamenti delle varie Asl laziali”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale del Lazio di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sanitaria e welfare. “E' giusto seguire il modello Sant'Andrea – prosegue Simeone –, dove non è stata necessaria la prova di preselezione per i precari e si è passati direttamente alla fase concorsuale. Quello delle risorse umane nel campo sanitario è un tema cruciale. A mio avviso è fondamentale tenere presente alcuni numeri importanti. Nel Lazio dal 2001 al 2016 si sono persi oltre 10.000 posti di lavoro nel comparto sanitario. Occorre aggiungere che 2.500 circa sono state le uscite tra il 2016 e il 2018 e altri 7.500 sono destinati alla pensione nel quinquennio 2018-2023. Dopo il lungo periodo caratterizzato dal blocco del turn over e l'introduzione di quota 100 si accentuerà ulteriormente il problema legato all'uscita di personale del comparto, andando a creare ulteriori disagi ad una sanità laziale in grande affanno, per non dire vicina al collasso. È essenziale quindi – conclude – procedere ad uno sforzo straordinario per sbloccare concorsi, procedere alle stabilizzazioni, investire maggiori risorse e accelerare i processi". (Com)