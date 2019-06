Iran-Ue: Mogherini, nostra valutazione si basa su fatti, per ora paese ottempera suoi impegni

- In merito alla dichiarazione dell'Iran di superare il limite dell'arricchimento dell'uranio, l'Alto commissario dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha ricordato che la valutazione europea della realizzazione dell'accordo sul nucleare non si basa su dichiarazioni, ma sui fatti e sulle valutazioni della Agenzia internazionale per l'energia atomica. Lo ha detto Mogherini nella conferenza stampa dopo il Consiglio affari esteri a Lussemburgo. "Comincio dicendo chiaramente che la nostra valutazione della realizzazione dell'accordo sul nucleare non si baserà mai su dichiarazioni, ma sulle valutazioni e sulle relazioni fatte dall'agenzia internazionale per l'energia atomica. Gli annunci sono elementi pertinenti della dialettica politica, ma la nostra valutazione sull'attuazione dell'accordo i basa sui fatti. Si tratta di una valutazione tecnica dell'agenzia e fino ad ora l'Iran ha ottemperato ai suoi impegni così come ci attendevamo e come avevamo esortato il paese a fare, noi insieme alla maggioranza della comunità internazionale", ha detto. (segue) (Beb)