Iran-Ue: Mogherini, nostra valutazione si basa su fatti, per ora paese ottempera suoi impegni (2)

- "Se la valutazione dell'Aiea cambierà, valuteremo la situazione. Per il momento la nostra valutazione si basa sulla valutazione tecnica dell'agenzia. Ciò significa che non intendo approfondire quello che potrebbe succedere o quando, perché fino ad ora l'Iran ha rispettato l'accordo e ci aspettiamo che continui a rispettare i suoi impegni appieno. Non voglio cominciare questo gioco di chi è la colpa", ha proseguito. Mogherini ha sottolineato che "l'interesse è mantenere attivo questo accordo sul nucleare" e che "non è facile, non l'abbiamo mai nascosto, durante l'anno è sempre stato più difficile". L'Alto rappresentante ha evidenziato che l'Ue, e "io stessa, visto che sono responsabile del coordinamento del lavoro della commissione congiunta, ci siamo concentrati nel mantenere vivo l'accordo e l'esecuzione e abbiamo lavorato con gli Stati membri per poter creare meccanismi che permettano agli iraniani di beneficiare dalle transizioni economiche che hanno legittimamente avuto luogo. Questo fa parte del nostro sforzo per mantenere vivo l'accordo, evitando lo sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Iran: questo è l'obiettivo", ha concluso. (Beb)