Autonomia: assessore Galli, sarà riforma epocale che potrà portare sviluppo economico e competitività territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza d'intesa per l'autonomia "è pressoché definita, aspettiamo solo che sia incardinata in un prossimo Consiglio dei Ministri, per quella che si preannuncia una riforma davvero epocale per il Paese". Lo ha detto l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, intervenendo, questa mattina, alla tavola rotonda dal titolo 'Energia per PMI', organizzata da Api (Associazione Piccole e Medie Industrie), in collaborazione con Edison. "Solo una radicale federoregionalizzazione, con il riconoscimento di maggiore autonomia alle Regioni ordinarie, che vantano un rendimento istituzionale elevato - ha detto Galli - potrà incentivare lo sviluppo economico e produttivo e la competitività territoriale. Lo certificano tutti gli indicatori e le ricerche più recenti". "Il presidente Fontana - ha concluso l'assessore regionale all'Autonomia - è determinato per chiudere positivamente questa partita. Ne parliamo spesso, visto che sono l'assessore all'Autonomia della sua Giunta, e riteniamo che finalmente le lunghe e proficue interlocuzioni con i ministeri, riassunte nella nostra bozza di Intesa, debbano solo essere incardinate nell'ultima fase del percorso verso l'autonomia politica e amministrativa della nostra Regione". (Com)