Reddito cittadinanza: Pd Lombardia, a un giorno da selezione navigator non si conosco ancora loro funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un giorno dalla selezione dei navigator non si conoscono le loro funzioni, mentre i controlli sui beneficiari sono del tutto inadeguati. A denunciarlo, con un'interrogazione depositata oggi, sono il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul e la consigliera dem Carmela Rozza. "I centri per l'impiego - dichiarano in una nota congiunta - assumono un ruolo centrale nell'erogazione del reddito di cittadinanza e per questo con la legge di Bilancio approvata il 30 dicembre scorso sono state destinate risorse pari a 1 miliardo di euro per il 2019 e il 2020 per il loro potenziamento e 10 milioni di euro destinati al finanziamento dell'Anpal Service. Il decreto legislativo del 4 febbraio scorso prevede l'assunzione di 6000 navigator per i quali da domani a Roma si terrà la selezione dei primi 3000. A fronte di tutto questo, ad oggi, non si conoscono ancora le funzioni che dovranno svolgere i navigator stessi". L'interrogazione chiede chiarezza sulla figura dei navigator ed esige spiegazioni sui beneficiari. "Vogliamo sapere - osservano i consiglieri del Pd - quanti sono, a che nazionalità appartengono, in che provincia risiedono e a quanto ammonta l'assegno, tutti dati ad oggi sconosciuti". "È necessario - concludono Pizzul e Rozza - anche far luce sui controlli. A due mesi di pagamenti il sistema è inadeguato: non sono ancora state sottoscritte le convenzioni con i Comuni, per il controllo della residenza, e l'Aci, per la verifica del possesso di auto e moto. Ad oggi basta una semplice autocertificazione e ciò espone al rischio che molti possano impropriamente beneficiare dell'integrazione al reddito". (Com)