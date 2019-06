Autonomia: Galassi (Api), per noi punto fondamentale, a Roma non hanno chiare esigenze imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piccoli e medi imprenditori italiani aspettano con ansia l'approvazione della riforma del regionalismo differenziato. Lo ha fatto sapere il presidente di Api (Associazione piccole e medie industrie), Paolo Galassi, a margine della tavola rotonda organizzata dall'associazione nella sede milanese di Edison dal titolo 'Energia per PMI'. "Il manifatturiero italiano, secondo in Europa, è prodotto principalmente in tre regioni, mentre le scelte politiche-istituzionali e dell'internazionalizzazione vengono prese a Roma, dove non si hanno chiare le esigenze delle imprese. Per questo per noi è chiaro che per noi l'autonomia sarebbe un punto fondamentale", ha spiegato Galassi. "Se non vogliono darla solo alla Lombardia - ha proseguito il presidente dell'associazione - la diano alle tre regioni che producono il maggior Pil manifatturiero". "Noi dobbiamo tornare a essere quello che eravamo, cioè tecnologicamente evoluti, produrre i prodotti migliori e avere la possibilità di commercializzarli e venderli. Per farlo ci vuole un'identità che in questo momento Roma non ci sta dando. Per questo noi vogliamo l'autonomia", ha concluso Galassi. (Rem)