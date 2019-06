Cinema America: Grasso (Leu), gravissimo episodio di intolleranza crescente

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, pubblica una foto Facebook e commenta: "Avete visto cosa è successo sabato notte a Roma? Quattro ventenni sono stati aggrediti perché indossavano la maglietta di 'Cinema America', una realtà culturale romana animata da giovani che organizzano proiezioni gratuite. A scatenare la violenza - ricorda - proprio quelle magliette, simbolo di antifascismo per gli aggressori. L’episodio è l’ennesimo, gravissimo, di intolleranza crescente. Ma per fortuna, i nostri ragazzi non si lasciano intimidire da queste vili azioni. La più bella risposta è arrivata ieri sera, come si vede in questa foto de I ragazzi del Cinema America: piazza San Cosimato, a Trastevere, era affollatissima e in centinaia hanno indossato le magliette bordeaux dell'associazione in segno di solidarietà. Ragazzi - conclude - siete la nostra speranza. Le nostre città hanno bisogno di voi". (Rin)