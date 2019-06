Slovenia: premier Sarec, nessun rischio finanziario da garanzia Stato su ferrovia Capodistria-Divaccia

- La garanzia statale per il finanziamento del progetto di ampliamento della ferrovia tra Capodistria (Koper) e Divaccia (Divaca) non avrà alcun impatto sulle finanze pubbliche né su debito. Lo ha assicurato il primo ministro sloveno Marjan Sarec, rispondendo oggi ad alcune domanda nel question time nel parlamento di Lubiana. Il Consiglio dei direttori della Banca europea degli investimenti (Bei) ha approvato a maggio un finanziamento da 250 milioni di euro per la costruzione della seconda tratta della ferrovia tra Capodistria e Divaccia. Nelle scorse settimane il ministro delle Infrastrutture sloveno Alenka Bratusek ha presentato ai partner della coalizione di governo il programma di investimento, sulla base di un documento di 316 pagine, per la realizzazione della seconda tratta del collegamento ferroviario tra Capodistria e Divaccia. "E' mio desiderio che tutti iniziamo a capire quanto sia importante questo progetto", ha sottolineato l'ex premier sloveno citato dall'emittente radiofonica "Rtv". (segue) (Lus)