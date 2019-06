Slovenia: premier Sarec, nessun rischio finanziario da garanzia Stato su ferrovia Capodistria-Divaccia (3)

- Secondo quanto dichiarato da molti esponenti dei partiti della coalizione, l'importante in questa fase è che la realizzazione dell'infrastruttura strategica per collegare il porto di Capodistria con l'hub di Divaccia non debba dipendere dalla partecipazione dell'Ungheria. Bratusek ha espresso ottimismo anche sul contributo della Bei: "Credo che alla fine la Bei si renderà conto che questo è un progetto importante, non solo per la Slovenia, ma anche per la regione", ha affermato. "La Slovenia ha diversi progetti infrastrutturali da completare nei prossimi anni, ma certamente l'ampliamento della ferrovia tra Capodistria e Divaccia è quello prioritario", aveva dichiarato, in un'intervista all'agenzia di stampa "Sta", il ministro dei Trasporti di Lubiana nelle scorse settimane. (segue) (Lus)