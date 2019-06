Slovenia: premier Sarec, nessun rischio finanziario da garanzia Stato su ferrovia Capodistria-Divaccia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier, titolare del ministero dei Trasporti nel governo nato a settembre in Slovenia, ha detto che la ferrovia tra il porto di Capodistria e l'hub di Divaccia assorbirà la maggior parte del tempo del suo lavoro in quanto "dopo diversi ritardi" il progetto ha bisogno di un forte rilancio. Lo scorso autunno il partito Levica (Sinistra), decisivo con i suoi nove deputati in parlamento per l'attività del governo di minoranza in Slovenia, aveva invitato il ministro delle Infrastrutture Bratusek ad abbandonare i piani che prevedono l'inclusione dell'Ungheria nel progetto per l'ampliamento del collegamento ferroviario tra Capodistria e Divaccia. In proposito il ministro Bratusek aveva detto di ritenere che la Slovenia è in grado di costruire anche da sola la nuova tratta ferroviaria, cruciale per collegare il suo unico porto marittimo. In ogni caso, il ministro aveva dichiarato che i negoziati con Budapest andranno avanti. (segue) (Lus)