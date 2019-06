Slovenia: premier Sarec, nessun rischio finanziario da garanzia Stato su ferrovia Capodistria-Divaccia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture sloveno ha incontrato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijarto, a margine della ministeriale Ince a Trieste. Il ministro sloveno ha aggiornato l'omologo ungherese sugli sviluppi nel progetto della ferrovia tra Capodistria e Divaccia evidenziando che tale infrastruttura aiuterà anche le aziende magiare grazia ad un accesso più facile al porto sul Mar Adriatico. I due interlocutori hanno anche affrontato il "nodo" relativo al finanziamento ungherese per la realizzazione di questo progetto infrastrutturale, sostenendo che una decisione finale "sarà presa presto, probabilmente entro la fine dell'anno". In ogni caso, ha detto Bratusek, "siamo impegnati a completare il progetto il prima possibile e ad assicurare la strada più rapida dal mare verso l'Europa". Secondo il ministro ungherese, "il modo in cui realizzate il progetto dipende da voi. Se volete che prendiamo parte, ci saremo, altrimenti non lo faremo", ha chiarito. (Lus)