Forza Italia: Gelmini (FI), in Lombardia ripartiamo con nuovo commissario Salini da amministratori e nostri temi

- Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera dei deputati di Forza Italia, ha commentato in un tweet l'incontro con il nuovo commissario regionale lombardo di Forza Italia, Massimiliano Salini. "‪Al lavoro - ha detto Gelmini - per la Lombardia con il nuovo commissario Massimiliano Salini e il Gruppo FI in Regione Lombardia. Ripartiamo dai nostri amministratori e dalle battaglie che abbiamo a cuore da sempre: lavoro e formazione, regionalismo differenziato, più forza alle imprese, più servizi ai cittadini, a fianco delle famiglie". (Com)