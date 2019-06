Forza Italia: Comazzi, da Milano e Lombardia parte processo rilancio partito, puntiamo su contenuti e regole certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro di oggi con il commissario regionale Massimiliano Salini ha dato vita a un positivo momento di confronto, che getta le basi per il rilancio del nostro partito. Il gruppo regionale sta dando prova di unità e compattezza: assieme ai nostri assessori stiamo lavorando concretamente per ripartire dal territorio e dalle categorie sociali che da sempre vedono in noi il principale punto di riferimento. A metà luglio daremo vita a un grande evento pubblico per ripartire dai contenuti. Da Milano e dalla Lombardia prenderà il via il processo di rinnovamento di Forza Italia”. Lo dichiara in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Il mandato di Salini - prosegue la nota - è iniziato sotto i migliori auspici: la sua professionalità e le sue doti politiche sono una risorsa per il partito. Voglio ringraziare anche Mariastella Gelmini per l’ottimo lavoro svolto: il suo ruolo continuerà a essere fondamentale. Per garantire il rilancio del partito - conclude Comazzi - è necessario puntare sui contenuti, che devono andare di pari passo con le regole. Lavoro, sgravi per le imprese, interventi nelle periferie e nelle zone critiche, sostegno alle categorie più fragili: sono questi i temi centrali che ogni attivista dovrà promuovere con forza, dai comuni più piccoli fino ai più alti livelli istituzionali” (Com)