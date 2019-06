Armenia: ministro Esteri, fondamentale garantire indipendenza organi giudiziari

- Il governo armeno fa tutto il necessario per garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giudiziari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del paese caucasico, Zohrab Mnatsakanyan, durante un evento dedicato al Piano d’azione elaborato per l’Armenia dal Consiglio d’Europa per il periodo 2019-2022. “Il budget di quest’anno è oltremodo ambizioso: 18,9 milioni di euro, che saranno allocati per la realizzazione delle riforme di cui abbiamo tanto bisogno, soprattutto nel settore giudiziario”, ha detto il capo della diplomazia di Erevan, ribadendo che l’Armenia “ha già dimostrato di essere determinata a rimodellarsi sulla base dei valori europei in materia di democrazia e diritti umani”. Stando alle informazioni diffuse, Mnatsakanyan ha anche aggiunto che entro il 2021 si potranno vedere i primi risultati tangibili delle riforme che il governo sta portando avanti. (Res)