Speciale difesa: Francia, il difficile rientro dei militari dopo le missioni all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 giugno scorso le forze speciali francesi del quarto reggimento di elicotteri che combattono in prima linea contro la minaccia jihadista in operazioni esterne sono state celebrate nella base di Pau, in occasione della vista del ministro della Difesa, Florence Parly. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Monde", parlando delle difficoltà che i militari riscontrano nel tornare alla vita di tutti i giorni. Gli psicologi sono a disposizione dei militari, che quando partono per teatri di guerra come quelli dell’Irak o della Siria possono rimanere impegnati anche dieci mesi. (Res)