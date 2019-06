Speciale difesa: Golfo, il Regno Unito invia i Royal Marines

- Il Regno Unito si allinea agli Stati Uniti nel confronto con l'Iran sulle due petroliere attaccate il 13 giugno scorso nel Golfo dell'Oman e invia i Royal Marines per proteggere le proprie navi militari e commerciali nella regione. Lo rivela il quotidiano britannico "The Times", riferendo che che il governo di Londra ha deciso di inviare un distaccamento del Commando 42 dei Royal Marines nella base navale di cui il Regno Unito dispone in Bahrein. Intervistato dal "Times", il sottosegretario alla Difesa Tobias Ellwood ha dichiarato che le crescenti tensioni nello Stretto di Hormuz sono "una preoccupazione per tutti". Ellwood ha quindi sottolineato l'importanza di mantenere libere le rotte marittime internazionali e ha avvertito l'Iran che il Regno Unito è pronto a proteggere i suoi interessi nel Golfo Persico. Come ricorda il "Times", dopo gli Stati Uniti, il paese è stato il secondo Stato a ritenere esplicitamente l'Iran responsabile degli attacchi contro le petroliere nel Golfo dell'Oman. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt aveva dichiarato che "quasi certamente" la responsabilità degli attentati è dell'Iran. A margine di queste vicende è esplosa una polemica sulla notizia diffusa dall'agenzia di stampa iraniana "Irna", secondo cui l'ambasciatore britannico a Teheran Rob Macaire sarebbe stato convocato al ministero degli Esteri della Repubblica islamica, dove sarebbe stato rimproverato e dove gli sarebbe stato richiesto di "fornire spiegazioni" per le "accuse infondate" e "l'inaccettabile atteggiamento" espresso da Hunt con le sue dichiarazioni. Il ministero degli Esteri britannico ha completamente smentito la notizia. (Res)