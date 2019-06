Speciale difesa: Arabia Saudita, caccia F-15C volano in formazione con quelli Usa

- La Royal Saudi Air Force ha pubblicato immagini che mostrano i suoi F-15C Eagle volare in formazione con aerei da caccia F-15C Eagle della US Air Force nell'area di controllo del Comando centrale degli Stati Uniti. Secondo una nota dell’agenzia di stampa saudita “Spa”, le esercitazioni congiunte sono state condotte il 2 giugno "come parte di un più ampio sforzo per continuare a costruire relazioni e interoperabilità militare". (Res)