Speciale difesa: Arabia Saudita-Yemen, aperti canali segreti di dialogo con Houthi per porre fine a attacchi

- L'Arabia Saudita ha aperto canali segreti di dialogo con i ribelli yemeniti Houthi, per fermare gli attacchi contro i suoi aeroporti. Lo ha riferito Daifallah al Shami, membro dell'Ufficio politico degli Houthi, in un tweet. "Sono in corso mediazioni internazionali, guidate dal Regno Unito, per porre fine ai raid contro gli aeroporti e le infrastrutture più importanti dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti", ha precisato Al Shami. (Res)