Bergamo: Conte su Carabiniere ucciso, Italia piange Emanuele, vicinanza a famiglia e Arma

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta su Facebook: "L'Italia piange il carabiniere Emanuele Anzini, morto mentre era in servizio, nell’esercizio del proprio dovere. A nome del governo esprimo vicinanza alla sua famiglia e all’Arma dei Carabinieri. Un grazie a tutte le donne e agli uomini in divisa che tutti i giorni mettono a rischio la propria incolumità per la nostra sicurezza". (Rin)