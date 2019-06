Nato: presidente Nord Macedonia, esercitazione Decisive Strike prova che siamo pronti a adesione

- L'esercitazione militare Decisive Strike è la prova che la Macedonia del Nord può affrontare le sfide della sicurezza e che il suo esercito è compatibile con quelli dei paesi alleati nella Nato. Lo ha dichiarato il presidente macedone Stevo Pendarovski, assistendo oggi alle esercitazioni militare Decisive Strike organizzate dalla Nato alla base di Krivolak. Oltre 2700 militari provenienti da cinque paesi Nato - Usa, Albania, Bulgaria, Lituania e Montenegro - "stanno lavorando con il nostro esercito come veri alleati, scambiando conoscenze e aumentando la fiducia reciproca", ha affermato Pendarovski. "In qualità di comandante supremo sostengo le riforme nel settore difesa e sicurezza, e lo sviluppo di un esercito professionale e moderno", ha dichiarato il capo dello Stato. Secondo Pendarovski, la Macedonia del Nord aderirà presto alla Nato per cui "abbiamo l'obbligo" di aumentare il bilancio per la difesa fino al 2 per cento del Pil entro il 2024. "Questo è un vero e proprio obiettivo e lo faremo", ha dichiarato. (segue) (Mas)