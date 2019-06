Roma: Pd Lazio, basta rinviare liberazione immobile

- "C'è una responsabilità amministrativa e una pesantissima politica. Salvini per tutelare gli amichetti fascisti di Casapound fa pagare i conti allo Stato. Liberare lo stabile di Roma non è rinviabile". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre in relazione alla inchiesta della Corte dei Conti che ha stimato un danno erariale pari a 4,6 milioni di euro per l'occupazione da parte di Casapound dello stabile di via Napoleone III a Roma iniziata 15 anni fa.(Rer)