Reddito di cittadinanza: Coppotelli (Cisl Lazio), 273 navigator per 93mila domande è scommessa difficile

- "Il ruolo dei navigator è cruciale per la buona riuscita di una misura quale il reddito di cittadinanza ma il numero delle persone che dovranno prendere in carico fa tremare i polsi. Secondo i parametri distributivi della nostra Regione, i nostri futuri 273 navigator dovranno gestire oltre 93mila richieste di Reddito di cittadinanza (dati Inps del 30 aprile 2019). Significa che ogni singolo navigator dovrà prendere in carico, mediamente, 340 domande. Questo nella media, ma i dati provinciali aprono scenari diversi". Così, in una nota, Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl del Lazio. "Perché a Frosinone ci sarà il carico più pesante, e con 9.973 domande e 21 navigator, ognuno dovrà gestire 474,90 persone – prosegue Coppotelli –. A seguire Viterbo con 5.470 domande e 15 navigator (un navigator ogni 364,66 persone), Latina (10.371 domande e 30 navigator, quindi 345,7 persone ognuno). Solo a Roma e Rieti, il carico di persone è inferiore alla media. A Roma, infatti, i 195 navigator hanno in carico 63.985 domande (quindi 328,13 persone a testa), mentre a Rieti i 12 navigator hanno 'solo' 240,75 persone a testa (per un totale di 2.889 domande)”. “Per tutti, comunque, ci chiediamo: come faranno a gestire questa mole di lavoro? Con quali strumenti? E che tipo di lavori potranno trovare in un tessuto economico regionale asfittico e in stagnazione come quello laziale? Da tempo noi, come Cisl, diciamo che i navigator non creano lavoro se non c'è crescita economica e un rilancio deciso degli investimenti. E per quanto riguarda i centri per l'impiego – conclude – serve un cambio di passo importante perché sono loro il nucleo centrale del sistema, sono loro che devono essere messi in grado di offrire orientamento, formazione e incontro domanda-offerta. Sulla riorganizzazione dei centri per l’impiego c'è già un tavolo aperto con la Regione Lazio per ragionare ed individuare le strategie migliori per rispondere ai nuovi bisogni che il mondo del lavoro richiede. Ora va fatto un vero scatto in avanti. Sennò il rischio del flop è dietro l'angolo".(Com)