Milano: mille volontari per iniziative estive associazione “Retake” insieme a Comune e privati

- Mille volontari hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle iniziative organizzate dall’associazione “Retake” in collaborazione con il Comune di Milano e aziende private. Le nuove partnership di Retake Milano debutteranno nei tre eventi conclusivi alla stagione estiva: insieme ai partner sportivi Verde Pisello ed Esosport saranno coinvolte circa mille persone nell'attività del plogging, un'attività importata dalla Svezia in grado di unire movimento fisico e cura per l'ambiente. Il primo evento di corsa e raccolta di micro-rifiuti si terrà il 19 giugno al Lido di Milano, con la ripulitura del muro di via Diomede che segue il primo murale ecologico inaugurato lo scorso 7 giugno 2016. I dipendenti Samsung, invece, saranno protagonisti del secondo evento presso il Saini il prossimo 5 luglio: ripuliranno dalle scritte la facciata del Centro Sportivo e l'attività di plogging si sposterà al Parco Forlanini. "Dopo la fantastica esperienza dello scorso anno al parco Baden Powell che ha visto la partecipazione di 300 persone, abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa con l'obiettivo di coinvolgere tutti i 450 dipendenti dell'azienda", ha affermato Mario Levratto, head of external relations di Samsung Electronics Italia. Il 10 luglio l'ultimo appuntamento vedrà impegnati i volontari di Retake insieme a 350 dipendenti Accenture per ripulire Darsena, Navigli, Conca del Naviglio, Parco della Basilica di Sant'Eustorgio e Parco Giovanni Paolo II (ex Parco delle Basiliche). In quest'ultimo plogging, ci sarà anche Simone Lunghi degli Angeli dei Navigli che con due Dragon Boat coordinerà i volontari per la raccolta dei rifiuti nei navigli. (segue) (Com)