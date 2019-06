Milano: mille volontari per iniziative estive associazione “Retake” insieme a Comune e privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i tre "corri e raccogli", inoltre, un'ultima novità da una neo nata associazione: "Refill non parte dalla volontà di cambiare le cose, ma dal desiderio di introdurre una nuova abitudine, quella di avere una borraccia sempre con sé, assicurando ovunque la presenza di Punti Acqua dove poter fare il pieno 'on the go' - spiegano Enrica e Margherita, fondatrici di Refill Italia - su modello inglese, l'obiettivo è di creare un'onda globale che condividano lo stesso sistema, facile, inclusivo, immediato, affinché dissetarsi non debba voler dire inquinare". "Come Amministrazione Comunale - commenta l’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data del Comune di Milano, Lorenzo Lipparini - stiamo facendo tutto il possibile per accompagnare e valorizzare l'entusiasmo e la competenza di cittadini e aziende che scelgono di impegnarsi per la cura della città, a partire dall'adozione del nuovo regolamento che introduce i patti di collaborazione. Associazioni come Retake ci aiutano a rendere concreta questa prospettiva, diffondendo il messaggio della cura del bene comune e organizzando appuntamenti sempre più ambiziosi e di impatto per il coinvolgimento dei cittadini attivi nel miglioramento della nostra città". (Com)