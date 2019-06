Milano: Lega, Comune investa in sicurezza 43 mln ricavati da biglietto a 2 euro

- Dopo l'aggressione di un conducente Atm della linea 95 in piazza Angilberto a Milano, la Lega ha rilanciato la proposta di investire in sicurezza gli avanzi del bilancio Atm derivanti dalla riforma tariffaria del trasporto pubblico in discussione in Consiglio comunale. "Siamo nel momento della verità per quanto riguarda il biglietto Atm: l'aumento del biglietto a 2 euro porterà 51 milioni di euro in più a bilancio, a fronte di 8 milioni di costi reali della riforma tariffaria. Chiediamo quindi che 43 milioni vengano investiti per la sicurezza di dipendenti e cittadini, visto che sono continui e giornalieri i casi di minacce e aggressioni, così come le lamentele dei nostri cittadini", ha detto il capogruppo della Lega, Alessandro Morelli. "Il paragone tra i mezzi pubblici milanesi e quelli di Londra o Berlino è ridicolo, perché i dipendenti Atm sanno quando vanno a lavorare, ma non sanno come torneranno a casa", ha attaccato l'esponente del Carroccio, sottolineando come l'insicurezza sui mezzi determini anche un aumento dell'evasione del biglietto, dal momento che i controllori per paura di essere aggrediti, non chiedono il biglietto ai passeggeri che li intimoriscono. (segue) (Rem)