Milano: Lega, Comune investa in sicurezza 43 mln ricavati da biglietto a 2 euro (2)

- Per garantire la sicurezza di passeggeri e dipendenti Atm, la Lega avanza diverse proposte: "Dal bigliettaio, ai tornelli, fino all'aumento della sicurezza privata", ha spiegato il consigliere comunale Gabriele Abbiati. La collega Laura Molteni ha in mente anche un'altra misura, una sorta di Daspo per chi commette reati sui mezzi. "Viaggiare sicuri - ha detto la consigliera - significa fare in modo che chi commette certi reati a bordo venga interdetto e diffidato dall'utilizzo del mezzo pubblico, che dev'essere per tutti e non solo per alcuni. Queste persone devono essere allontanate e segnalate, in modo tale che non possano più salire a bordo e pensare che si possa fare tutto quello che si vuole. Ci sono delle regole e le devono rispettare tutti". (Rem)