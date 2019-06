Bielorussia: compagnia BelAz potrebbe produrre macchine movimento terra in Russia

- La compagnia bielorussa BelAz ha intenzione di produrre macchine da movimentazione terra in Russia. Lo ha affermato oggi il segretario di Stato per l’Unione statale di Russia e Bielorussia, Grigorij Rapota, in apertura della seduta dell’Assemblea parlamentare congiunta, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Il dicastero dell’Industria e del commercio russo e quello dell’Economia bielorusso sarebbero al lavoro per un progetto che trasferisca parte della produzione di macchine da movimentazione terra di BelAz in Russia, con la partecipazione anche di Avtodiesel e Power Machines. (Res)