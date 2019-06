Difesa: Serbia-Bielorussia, delegazione di Minsk a Belgrado in occasione esercitazioni Fratellanza slava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del ministero della Difesa della Bielorussia si è recata in Serbia per una visita di lavoro: lo riferisce oggi l'agenzia bielorussa "Belta", precisando che la delegazione è guidata dal ministro della Difesa di Minsk Andrej Ravkov. Secondo quanto precisato da fonti del ministero bielorusso, sono previsti incontri con i vertici del ministero della Difesa della Serbia e del governo serbo. La visita avviene in concomitanza con le esercitazioni "Fratellanza slava" che riuniscono in Serbia alcune truppe delle Forza armate di Belgrado, di Minsk e di Mosca. Le esercitazioni sono state avviate il 13 giugno e termineranno il 27 dello stesso mese. A febbraio dell'anno scorso il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha incontrato a Minsk l'omologo bielorusso Ravkov. (segue) (Seb)