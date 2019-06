Difesa: Serbia-Bielorussia, delegazione di Minsk a Belgrado in occasione esercitazioni Fratellanza slava (3)

- Le ultime esercitazioni di "Fratellanza slava" in Serbia si sono svolte nel novembre del 2016. I militari serbi, russi e bielorussi sono stati impegnati dal 3 fino al 6 novembre nei preparativi delle esercitazioni vere e proprie, che consistono in simulazioni di teatri di guerra e operazioni anti-terrorismo dove sono coinvolte principalmente le truppe di terra e le unità dei paracadutisti. Queste ultime sono state protagoniste nel 2016 della prima esercitazione, aperta ai mezzi d'informazione, svolta a Kovin e che ha visto l'utilizzo dei due elicotteri Mi-8 e Mi-17 in dotazione delle forze armate serbe oltre che di velivoli russi Ilyushin-76. La dimostrazione ha previsto fra le altre cose l'atterraggio dei paracadutisti dai velivoli, la messa in sicurezza dell'area di atterraggio e l'attacco ad una base terroristica, la preparazione ad un attacco dell'artiglieria con il supporto delle forze aeree, un'operazione di evacuazione sanitaria e la distruzione di ordigni esplosivi. (segue) (Seb)