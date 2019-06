Difesa: Serbia-Bielorussia, delegazione di Minsk a Belgrado in occasione esercitazioni Fratellanza slava (4)

- Al termine della dimostrazione, durata circa un'ora, il generale serbo Zoran Velickovic ha sottolineato la positiva collaborazione fra i tre eserciti. "Oggi avete visto come tre eserciti collaborano con successo nei compiti da eseguire nella lotta contro il terrorismo. Proseguiremo con queste esercitazioni nell'ambito della cooperazione militare internazionale e con l'obiettivo di garantire la sicurezza al nostro stato e la pace nel mondo", ha detto Velickovic, responsabile per la pianificazione delle esercitazioni e comandante della Brigata speciale delle forze armate serbe. La dimostrazione è stata eseguita con successo nonostante le condizioni meteorologiche proibitive caratterizzate da una forte pioggia, seguita da un arcobaleno che, come ha osservato Velickovic, è apparso nel momento dell'atterraggio dei paracadutisti "in modo fortemente simbolico". Il maggior generale Oleg Olegovic Poljgujev, vice capo di stato maggiore delle forze aeree russe, ha sottolineato il risultato raggiunto nella dimostrazione. (segue) (Seb)