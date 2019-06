Difesa: Serbia-Bielorussia, delegazione di Minsk a Belgrado in occasione esercitazioni Fratellanza slava (5)

- "L'atterraggio è stato realizzato come si deve e tutte le unità speciali hanno eseguito i loro compiti con successo", ha osservato Poljgujev. Il generale Oleg Ivanovic Pejcevski, primo vice capo di Stato maggiore del comando bielorusso per le operazioni speciali, ha sottolineato l'importanza di tali esercitazioni per le forze armate di Minsk. "Per l'esercito bielorusso - ha detto – questa esperienza è di grande importanza e per questo l'anno prossimo vogliamo ospitare queste esercitazioni, con l'auspicio che diventino una tradizione". Le esercitazioni militari congiunte hanno avuto inizio nel 2014, con il nome "Srem 2014", e hanno visto da principio impegnate solo le forze armate di Serbia e Russia. In quell'occasione le attività sono state svolte in Serbia, presso il poligono di Nikinci. Nel 2015 le operazioni si sono tenute invece in territorio russo e per la prima volta hanno preso la denominazione di "Fratellanza slava" (Slovensko Bratstvo 2015). In quel contesto si sono unite anche le forze armate della Bielorussia, dando così alle esercitazioni un carattere trilaterale. (Seb)