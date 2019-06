Ue: Conte, bisogna smettere di assegnare primato a finanza

- Il primato della finanza non offre delle chance di crescita all’Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi. Conte ha anticipato il contenuto della “lettera” che il governo invierà a Bruxelles. “E’ una lettera che conterrà un messaggio politico per l’avvio della nuova legislatura europea”, ha detto Conte, secondo cui la sostanza del messaggio è che “il primato della finanza non offre delle chance di crescita all’Europa nel segno dello sviluppo sociale, dell’equità e della solidarietà. Dobbiamo smettere di attribuire primato non tanto all’economia quanto alla finanza”.(Frp)