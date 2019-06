Russia: ministro Sviluppo economico Oreshkin soddisfatto per nomina Babich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina dell'ex ambasciatore a Minsk, Mikhail Babich, come viceministro dello Sviluppo economico rappresenta un rafforzamento notevole per il dicastero. Questo il commento rilasciato dal ministro dello Sviluppo economico della Federazione Russa, Maksim Oreshkin. "Stiamo rafforzando il ministero con l'artiglieria pesante", ha scritto Oreshkin su Instagram, per commentare la discussa nomina del dipolomatico. Babich si occuperà in particolare del tema dell'integrazione con i paesi della Comunità di Stati indipendenti. Bielorussia e Russia alla fine del 2018 hanno deciso di creare un gruppo di lavoro per risolvere questioni problematiche e promuovere l'integrazione, guidata da Oreshkin dalla parte russa. Il decreto sulla nomina dell'ex ambasciatore russo in Bielorussia, Mikhail Babich, come viceministro dello Sviluppo economico della Federazione è stato pubblicato il 17 giugno. Alla fine di aprile, il presidente ha rimosso Babich dalla carica di ambasciatore ed ha nominato Dmitrij Mezentsev. (Rum)