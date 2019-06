Sicurezza: assessore De Corato, con 'Ragazzi on the road' sensibilizziamo giovani a prevenzione incidenti stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sensibilizzare i giovani alla sicurezza, al rispetto delle divise e alla prevenzione degli incidenti stradali sono gli obiettivi di 'Ragazzi on the road', progetto di educazione stradale frutto di un'importante collaborazione fra i quasi neo maggiorenni, gli uomini in divisa, le forze dell'ordine, la polizia locale e i soccorritori dell'emergenza-urgenza, presentato oggi a Palazzo Pirelli alla presenza degli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda). "La giunta lombarda sta lavorando per individuare ulteriori risorse da mettere a disposizione per progetti educativi e formativi come quello illustrato oggi, una 'buona pratica' nata oltre un decennio fa proprio in terra lombarda - ha spiegato l'assessore De Corato nel corso della conferenza stampa -. Questa iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzarli i ragazzi alla sicurezza, alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle divise di quanti ogni giorno ci tutelano". "Non possiamo infatti dimenticare - ha rilevato l'assessore alla Sicurezza - che la fascia di eta' dei ragazzi che partecipano al progetto è quella tra le più colpite da questo genere di avvenimenti". (segue) (Com)