Ue: Conte, nel governo unità d'intenti per scongiurare procedura d'infrazione

- Nel governo c’è un clima di rinnovata fiducia e di dialogo che servirà a scongiurare la procedura d’infrazione. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi. “Adesso dobbiamo affrontare questo passaggio relativo all’avvio della procedura d’infrazione con unità d’intenti. Dobbiamo lavorare nella stessa direzione di marcia. Dobbiamo scongiurare questa procedura d’infrazione, ma allo stesso tempo dobbiamo rilevare un apporto critico da parte dell’Italia”, ha detto Conte. “L’Italia si dimostrerà più europeista degli altri paesi nella misura in cui riuscirà a fornire un apporto critico, rinnegando quel primato della finanza che negli ultimi anno sta assorbendo tutte le energie per quanto riguarda il dibattito pubblico europeo”, ha detto il presidente del Consiglio. (Frp)