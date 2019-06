Speciale difesa: Libia, sito pro-Haftar, forze Misurata lasciano Tripoli per Sirte

- Alcune milizie di Misurata avrebbero deciso di lasciare Tripoli per schierarsi a Sirte nel timore che le forze del generale libico Khalifa Haftar possano riuscire a tagliare la linea di collegamento costiera della Tripolitania. E’ quanto ha spiegato il capo delle forze speciali dell’Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, Wanis Boukhamada, al sito informativo libico “Al Masdar”, considerato vicino alle loro forze. L’ufficiale - che si trova nella zona della Mezzaluna rossa libica, nel Golfo della Sirte - sostiene di aver appreso con stupore di come alcune brigate di Misurata si siano spostate da Tripoli a Sirte, preferendo difendere quest’ultima città. Boukhamada afferma che sia in corso un dibattito tra le forze di Misurata presenti a Tripoli “sulla necessità di rimanere o meno nella capitale, per il timore che le nostre forze possano tagliare la linea costiera isolando così Misurata da Tripoli e lasciando sguarnita Sirte”. (Res)