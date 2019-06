Speciale difesa: Libia, forze Sarraj lanciano massiccia offensiva sull’aeroporto internazionale Tripoli

- Le forze fedeli al premier libico Fayez al Sarraj hanno lanciato nel fine settimana la più forte offensiva per riconquistare il vecchio aeroporto internazionale e la via che conduce allo scalo di Tripoli in disuso dal 2014. Vengono usate infatti armi di diverso tipo contro le forze di Khalifa Haftar che da alcune settimane occupano l’aeroporto. Secondo il sito web del quotidiano “Al Mashad Libya”, le forze del Governo di accordo nazionale hanno usato colpi di mortaio, missili terra-terra, mezzi blindati, missili Grad e artiglieria pesante per bombardare la zona di Qasr Bin Ghashir. (Res)