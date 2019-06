Speciale difesa: Francia-Germania, ministri firmano progetti Scaf

- In occasione del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio che si apre oggi a Le Bourget, presso Parigi, i ministri della Difesa di Francia e Germania, Florence Parly e Ursula von der Leyen, firmeranno una serie di accordi volti a rafforzare la cooperazione tra Parigi e Berlino nel progetto per il Sistema da combattimento aereo del futuro (Scaf). Ne parla il quotidiano francese “Les Echos”, ricordando che nel giugno dello scorso anno Parly e von der Leyen hanno firmato il “Joint concept study”, una lettera di intenti che prevede un primo programma di studi sull’architettura del progetto Scaf. Parigi e Berlino hanno già previsto 65 milioni di euro per lo studio, che dovrebbe terminare nel 2020. (Res)