Speciale difesa: Spagna, è allarme per la scarcerazione dei "foreign fighter"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' allarme in Spagna, così come nel resto d'Europa, per i cosiddetti "foreign fighter", ovvero i concittadini che, a partire dal 2010, si sono trasferiti in Siria o in Iraq per unirsi alle fila dei miliziani dello Stato islamico. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che decine di queste persone stanno per essere scarcerate per aver scontato la pena a cui sono stati condannati. Il loro ritorno, hanno avvertito fonti dell'intelligence Ue, costituisce una seria minaccia per i vari Paesi di origine, in quanto si tratta di persone radicalizzate, che hanno trascorso mesi o anni in carcere, e di cui ad oggi si sa poco o niente. (Res)