Speciale difesa: Spagna, il limbo delle donne dell'Isis in Siria

- Nel campo di Al Hol, a nord-est della Siria, vivono circa 72.000 persone ammassate in tende circondate da filo spinato. La maggioranza di queste sono donne e bambini dell'autoproclamato Stato Islamico, sconfitto lo scorso marzo dai curdi, grazie all'aiuto della coalizione internazionale. Al Hol è diventato una sorta di matriarcato jihadista, un cupo mare di veli integrali, liti e scontri. E' qui che lo scorso aprile il quotidiano "El Pais" ha individuato tre donne dell'Isis, con 15 bambini al seguito, che sostenevano di essere spagnole. Le donne avevano fatto sapere al giornale di aver chiesto alle autorità madrilene il via libera al loro rimpatrio ma ad oggi, circa due mesi dopo, non si trovano più ad Al Hol e nemmeno in Spagna. (Res)