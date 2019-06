Speciale difesa: Sudan, ex presidente al Bashir portato in procura a Khartum

- L’ex presidente sudanese, Omar al Bashir, è stato portato ieri in un ufficio del pubblico ministero a Khartum. Lo ha riferito il corrispondente dell’emittente televisiva “al Jazeera”. Ad al Bashir sono state lette le accuse di corruzione e possesso illegale di valuta straniera mosse contro di lui dalla procura. Bashir, vestito con una tunica bianca tradizionale e un turbante, è stato trasportato in un convoglio pesantemente dalla prigione della capitale Kober. Era la prima volta che Bashir veniva visto in pubblico da quando è stato deposto dal potere l’11 aprile scorso. (Res)