Francia-Italia: Conte, Macron è molto attento alle nostre ragioni

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è molto attento alle ragioni dell’Italia nel dibattito europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che questa mattina ha incontrato al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, il capo dello Stato francese. “Abbiamo avuto un confronto e abbiamo parlato di vari aspetti. Ho trovato un presidente Macron molto attento alle ragioni dell’Italia: da parte della Francia c’è molta sensibilità alle istanze di stabilità sociale”, ha detto Conte. “La Francia può essere un paese con cui coltivare delle sinergie, ma non è discorso che riguarda solo la Francia”, ha aggiunto il premier, confermando che coinvolgerà “tutti i leader in questo dibattito. Siamo agli albori di una nuova legislatura, è un passaggio critico per l’Europa, chi non se ne rende conto fa un danno all’Unione europea”.(Frp)