India-Myanmar: stampa, operazione sinergica Sunrise contro gruppi ribelli

- L’India e il Myanmar hanno condotto negli ultimi mesi un’operazione sinergica anti-insurrezione lungo il confine chiamata Sunrise, che ha visto impegnati i rispettivi eserciti. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times”. L’operazione, coordinata dal consigliere per la sicurezza nazionale indiano, Ajit Doval, e dal direttore generale delle operazioni militari birmano, Anil Chauhan, ha avuto una prima fase a febbraio e una seconda a maggio. Gli obiettivi erano alcuni gruppi ribelli indiani come il Consiglio nazionale socialista del Nagaland (in particolare la fazione K, Nscn-K), il Fronte unito di liberazione dell’Assam (Ulfa), il Fronte nazionale democratico di Bodoland (Ndfb) e l’Esercito popolare di liberazione del Manipur (Pla), insieme a organizzazioni birmane attive negli Stati di Rakhine e Chin. Secondo la testata sono stati attaccati campi di terroristi da un lato e dall’altro della frontiera. L’Esercito indiano ha fornito alle truppe birmane sul terreno supporto tattico sotto forma di droni e immagini satellitari.(Inn)