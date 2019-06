As Roma: Totti, società Usa? Quando non c’è il capo ognuno fa come gli pare

Roma, 17 giu 14:27 - (Agenzia Nova) - "Quando non c’è il capo fanno tutti come gli pare". Lo ha affermato l’ex capitano della Roma Francesco Totti nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio nel Salone d’Onore del Coni rispondendo ad una domanda sulla assenza della proprietà americana a Trigoria. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Quando non c’è il capo fanno tutti come gli pare". Lo ha affermato l’ex capitano della Roma Francesco Totti nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio nel Salone d’Onore del Coni rispondendo ad una domanda sulla assenza della proprietà americana a Trigoria. (Rin)